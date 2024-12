Clima teso in casa Sampdoria: secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluigi Longari, Andrea Sottil non gode più della fiducia della dirigenza che sembrerebbe orientata a richiamare Andrea Pirlo. Il tecnico potrebbe però rifiutare e rescindere il legame contrattuale con i blucerchiati se dovesse palesarsi l’occasione Venezia.