Atalanta, Gritti: “Vittoria della consapevolezza. La Roma non è una squadra da 13 punti”

Tullio Gritti, viceallenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Sky: “Credo che questa sia la vittoria della consapevolezza, la squadra ha raggiunto vertici importanti. Abbiamo sofferto, la Roma non è una squadra da 13 punti ma ha passato un momento non buono e lo ha pagato in classifica. Siamo fortissimi perché teniamo botta nelle difficoltà e poi andiamo a fare male, tutti mantengono un livello molto alto. La squadra da nove anni glielo fa credere, ora siamo in una posizione incredibile e con merito. Vedremo quando saremo a due terzi del campionato dove saremo, come dice sempre il mister. Intanto ci godiamo questi ragazzi eccezionali. Anche questa sta facendo risultati importantissimi, dopo 14 partite non eravamo mai stati così in alto. In panchina contro il Milan? Sì, anche se io preferisco stare seduto”.