Quattro tra gli squalificati della 15ª giornata della Serie A: dopo le decisioni del Giudice Sportivo, tra diffidati (ammoniti nell’ultimo turno) ed espulsi sono presenti Nicolò Rovella (Lazio), Johan Vasquez (Genoa), Isak Touré (Udinese) e Diego Coppola (Verona).

La Serie A torna in campo direttamente venerdì dopo gli impegni di Coppa Italia, con l’Inter e Atalanta-Milan che scenderanno subito in campo in vista delle prossime gare in campo europeo.