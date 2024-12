Inter, Thuram: “Sto imparando da Lautaro e Arnautovic. Parma? Squadra speciale per papà”

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e autore del terzo gol contro il Parma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN: “Ho cominciato a fare questo ruolo nell’Inter, sto crescendo ma ho tante cose da migliorare. Sto provando a imparare da Lautaro e Arnautovic. Parma? E’ una squadra speciale in famiglia, sono nato in quella città. So che è una squadra speciale per papà, mi fa un po’ strano giocare contro di loro. Sono contento di aver segnato e aver vinto”.

Leverkusen? “Il Bayer ha cambiato da quando sono andato via, è arrivato un nuovo allenatore, vengono da una stagione strepitosa. Quest’anno sono ancora forti, sarà intensa. Proveremo a vincere”.