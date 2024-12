Fumata grigia per la prima turnazione di voti per il nuovo Presidente Lega Serie A. Ezio Simonelli, candidato forte a succedere a Casini, prende 13 voti. Nelle prime votazioni ne servono minimo 14 da statuto come quorum. Sei schede bianche, con un voto addirittura per Mario Draghi! Nel pomeriggio possibile nuova votazione.