Atalanta, Gasperini: “Coppa Italia obiettivo stagionale. Zaniolo? E’ in un momento di crescita”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di SportMediaset.it in vista della gara di domani contro il Cesena in Coppa Italia: “La Coppa Italia rimane un obiettivo della stagione, anche per la formula stessa con cui è costruita. C’è l’opportunità di arrivare subito in alto e di giocarci la possibilità di andare in semifinale e in finale. Sicuramente è un obiettivo”.

Scudetto? “Ci sono tante squadre che lottano in pochissimi punti, noi ci siamo trovati molto in alto, abbiamo fatto una serie di vittorie notevoli, ma siamo alla 16esima… Parlare di Scudetto in questo momento con così tante squadre coinvolte non aggiunge niente”.

Lookman e De Roon? “Per me sono trofei importanti e per tanto tempo l’obiettivo è stato migliorare i giocatori e vederli arrivare a traguardi più importanti. Il merito non è mio, è tutto l’ambiente che aiuta i calciatori a migliorarsi, a crescere, dà la serenità e le condizioni migliori per poter fare al meglio la loro carriera. Il merito principale è dei giocatori, loro hanno dei mezzi, possiamo solo aiutarli a tirarli fuori”.

Zaniolo titolare? “No, intanto sono due partite che va a segno. Sotto l’aspetto atletico e dinamico è cresciuto, arrivava da un lunghissimo infortunio. Per lui, come per gli altri, ciò che parla è sempre il campo, la valutazione delle prestazioni. Sicuramente è in un momento di crescita, poi ci sono le partite, fortunatamente abbiamo sempre la pazienza di aspettare tutti e la fiducia che tutti possano fare il massimo”.