Carlo Ancelotti ha vinto il premio The Best Men’s Coach Award per il 2024 dopo i tre trofei vinti con le Merengues tra cui La Liga e la Champions League. Il premio segna la sua prima vittoria ai The Best FIFA Football Awards. L’ex tecnico del Milan ha avuto la meglio sui vari Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola e Lionel Scaloni.