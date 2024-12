Nico Gonzalez, esterno della Juventus, ai microfoni di SportMediaset, dopo il gol del 4-0 a Cagliari. “Risultato importante, quello che abbiamo dimostrato oggi dobbiamo riproporlo e continuare su questa strada. Gol? La prima cosa a cui volevo pensare era stare bene per aiutare la squadra, sempre con il sorriso. Dobbiamo stare uniti, essere tutti felici, dipendiamo anche da quello. Sono contento per il goal e la vittoria. Guardiamo partita per partita”.