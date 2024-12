Roma, stasera c’è la Sampdoria in Coppa Italia: Ranieri cerca risposte

Dopo la brutta sconfitta esterna contro il Como, questa sera la Roma sarà impegnata contro la Sampdoria, all’Olimpico, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Claudio Ranieri si aspetta risposte importanti per provare a ribaltare una situazione che resta molto delicata.

Potrebbe esserci turnover ma attenzione, l’importante è passare il turno. In porta Svilar, in difesa non c’è Mancini: spazio a Celik, Ndicka ed Hermoso. Sugli esterni Saud e Zalewski, in mezzo Pisilli e Paredes. Soulé e Pellegrini potrebbero agire alle spalle di Dovbyk.

Roma, la probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saud, Pisilli, Paredes, Zalewski; Soule, Pellegrini; Dovbyk