Juventus, Motta: “Volevamo vincere e ci siamo riusciti. Ma dobbiamo migliorare le prestazioni. Koop? Spero stia bene”

Nella conferenza post Monza-Juventus, il tecnico bianconero Thiago Motta ha analizzato così la sfida.

La vittoria è arrivata. Vi aspettavate di più a livello di prestazione?

“Volevamo vincere e ci siamo riusciti ma a livello di transizioni effettivamente potevamo fare meglio. Era però importante conquistare i 3 punti. Koopmeiners? Uscito prima per un problema ma non sono preoccupato, spero che stia bene. La Juventus ha meritato la vittoria e comunque non sono preoccupato della nostra fase difensiva“.

Pensava di essere più avanti nel suo percorso con la Juventus arrivati a questo punto della stagione?

“Nel nostro percorso è importante sempre la crescita. Sarà importante per noi recuperare dei calciatori importanti e farne riposare altri. Poi dobbiamo pensare alla prossima partita con la Fiorentina. Sono felice per Nico Gonzalez che ha iniziato la partita in un ruolo che può fare perfettamente anche se magari non è abituato. Non è un caso che hanno segnato lui e McKennie che mi ha dato massima disponibilità anche in ruoli non loro”

La Juventus ha difficoltà quando deve attaccare per vie centrali. Come mai?

“Per me veramente possiamo fare molto meglio la fase in uscita da dietro. Poi per arrivare centralmente abbiamo le qualità per farlo, l’importante è capire cosa fare in determinati momenti. Se uscire nel giocare la palla oppure darla lunga. Il Monza? Nesta non ha bisogno di consigli, abbiamo vinto noi ma con difficoltà perchè loro sono molto organizzati“.

Thiago Motta cosa può dare Gonzalez a questa Juventus?

“Può dare anche personalità, ha fatto esperienze importanti con Fiorentina e Argentina. Lui trasmette tanto ai compagni di squadra, sia dentro che fuori dal campo. Per me è un calciatore importantissimo, sono molto felice di averlo con noi. Vlahovic nervoso? Dusan ha fatto una grande prestazione, sono felice di ciò che ha fatto“.