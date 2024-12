Fiorentina, Curva Fiesole: “Domani caricheremo la squadra in partenza per Torino”

Pubblicato sui social un comunicato da parte della Curva Fiesole della Fiorentina in vista della trasferta di Torino di domenica sera contro la Juventus: “La Curva Fiesole, chiama a raccolta tutta la tifoseria domani, Sabato 28 Dicembre, alle ore 15:15 presso il Piazzale Montelungo, per caricare la squadra in partenza per Torino in vista del match di Domenica, nel quale i gruppi organizzati della Curva Fiesole non saranno presenti per i soliti motivi che ci costringono a disertare questa trasferta, ormai, da anni. NOI NON TI LASCEREMO MAI DA SOLA!”.