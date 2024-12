“È da studiare”: occhio Sinner, parole chiarissime dopo il ‘caso’ Clostebol

Jannik Sinner continua ad attirare l’attenzione: sono arrivate parole chiarissime sul campione altoatesino.

Jannik Sinner ha fatto la storia del tennis italiano nel corso del 2024: ha messo in cassaforte vittorie su vittorie così come punti su punti, è salito sul gradino più alto del mondo del tennis e ha vinto con i suoi connazionali la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Insomma, questo che sta per concludersi è stato un anno d’oro per l’atleta. L’unico neo è stato il ‘caso Clobestol’ che, nonostante la sua estraneità, lo ha catapultato in un vortice mediatico fatto di sentenze e ricorsi.

Il presunto caso di doping è scoppiato a marzo del 2024, quando nelle urine del campione italiano è stata ritrovata una quantità infinitesimale della sostanza proibita. Prima la notizia, poi la ricostruzione: il suo ormai ex fisioterapista aveva utilizzato a scopo personale, per curare una sua ferita, una pomata che conteneva il Clostebol e, massaggiando poi Sinner, lo ha fatto entrare in contatto proprio con questa.

Ecco spiegato il rilievo negli esami di rito svolti. L’ITIA lo ha dichiarato innocente, eppure non è bastato per chiudere la faccenda perché poi la WADA (Agenzia mondiale antidoping) ha presentato ricorso e adesso ad esprimersi è stato chiamato il Tas di Losanna. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter ricevere una risposta definitiva (probabilmente non si saprà nulla prima di marzo 2025), ma c’è chi nel frattempo ha voluto dire la sua. E non si tratta di una persona qualunque, anzi.

Paltrinieri senza giri di parole su Sinner: il suo pensiero è chiaro

Gregorio Paltrinieri, tra gli altri, si è espresso su quanto conquistato da Jannik Sinner nonostante la spada di Damocle che lo insegue ormai da mesi. A ‘La Repubblica’, il campione di nuoto italiano ha dichiarato: “Mi ha stupito trovarlo così solido in un anno in cui ha anche avuto tante cose per la testa, significa che ha una forza e una capacità che altri non hanno, credo sia davvero un campione da studiare”.

“Mi piacerebbe – ha aggiunto il pluricampione olimpico – conoscerlo, è l’unico che non ho mai incontrato. Lo trovo molto interessante, è una personalità diversa dalla tipologia dello sportivo vincente e in vista”. Insomma, Sinner è diventato un esempio per tutti. Un caso da studiare per Paltrinieri che ha mostrato, ancora una volta, tutta la sua umiltà e sportività.