Marquez, la decisione dell’ultim’ora spiazza tutti: è tutta ‘colpa’ della Ducati

Marc Marquez si sta preparando per il Mondiale 2025, ma nel frattempo ha dovuto prendere una decisione netta: c’è stato l’addio per ‘colpa’ della Ducati.

Marc Marquez, nel corso del prossimo Motomondiale e fino al 2026 (almeno), correrà con la Ducati e insieme a Pecco Bagnaia si impegnerà per dare filo da torcere alle rivali. Nel frattempo, però, il pilota spagnolo è stato anche in un certo senso obbligato a prendere una decisione e a separarsi da chi nel tempo lo ha fedelmente accompagnato nel suo percorso professionale.

Marc Marquez, con la stagione 2025 in MotoGP che vedrà compiersi il passaggio in Ducati, è stato perciò ‘costretto’ a separarsi dallo storico sponsor. Il pilota e la Red Bull si sono dati un addio doloroso dopo ben 16 anni di percorso compiuto insieme tra gioie e dolori, vittorie importanti e sconfitte che hanno insegnato sempre qualcosa.

Il messaggio da parte dello stesso Marquez è arrivato via social e ha fatto trasparire tutta la sua gratitudine nei confronti della Red Bull. Ecco tutto quello che è successo e perché c’è stata questa separazione.

Marc Marquez saluta la Red Bull: con la Ducati cambia tutto, ecco il messaggio del pilota

Tramite un post fatto di una serie di foto pubblicate sui propri profili social, Marquez ha scritto: “Dal 2008 al 2024, un viaggio incredibile pieno di sfide, vittorie e momenti indimenticabili. Grazie, Red Bull per essere stata al mio fianco in ogni passo e per avermi dato le ali nel corso della mia carriera. Spero che le nostre strade si incroceranno di nuovo”.

Di fatto, quindi, lasciando il Team Gresini per passare alla scuderia di Borgo Panigale, il pilota ha dovuto per forza di cose ‘liberarsi’ di qualsiasi sponsor personale. Una scelta complicata ma anche doverosa: è arrivato infatti quel salto di qualità che tutti i suoi tifosi stavano aspettando. La sensazione è che, in Ducati, Marquez farà vedere ottime prestazioni.

Come reso noto dalla stessa Ducati, infatti: “Marc Márquez sarà il nuovo compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel Ducati Lenovo Team fino al 2026. Il pilota spagnolo prenderà il posto di Enea Bastianini nel team ufficiale Ducati in MotoGP a partire dalla prossima stagione”. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e gli appassionati di Moto GP non vedono l’ora si assistere alle prestazioni dei due piloti insieme. Fianco a fianco, pista dopo pista.