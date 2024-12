“È stata una frustrazione”: retroscena Sinner, è uscita fuori tutta la verità

Jannik Sinner continua a capitalizzare l’attenzione: è saltata fuori tutta la verità riguardante il ‘caso Clostebol’.

Jannik Sinner è in attesa di scoprire cosa succederà con il Tas di Losanna chiamato a esprimersi sul ‘caso Clostebol’, dopo il ricorso presentato dalla WADA. L’Agenzia mondiale antidoping non ha accettato l’assoluzione arrivata da parte dell’ITIA, per questo motivo la vicenda non si è di fatto ancora chiusa.

Molto probabilmente una risposta su un’eventuale squalifica non si avrà prima di marzo 2025, a causa dei numerosi impegni che non permetteranno all’altoatesino di essere presente per la decisione ufficiale. Ma su questa questione continuano ad inseguirsi le più disparate dichiarazioni.

Tra gli altri, sulla questione, si è espresso anche una figura decisamente in vista nel mondo del tennis. Si tratta di Novak Djokovic, che non ha nascosto la sua frustrazione dovuta ad una motivazione ben precisa.

Djokovic su Sinner: il ‘caso Clostebol’ non smette di far discutere

In occasione e alla vigilia del Torneo Atp 250 di Brisbane, Novak Djokovic ha dichiarato a ‘Eurosport’: “Viviamo in un mondo in cui tutti hanno il diritto di esprimersi, soprattutto sui social media. Nick ha parlato molto bene di tutto il caso doping di Jannik e ha ragione sulla trasparenza e l’incoerenza dei protocolli e dei confronti tra i vari casi”. Ma non è finita qui, perché oltre a dare ragione a Kyrgios ha anche aggiunto la sua opinione.

“Molti giocatori – ha continuato – sono stati sospesi per non essersi nemmeno sottoposti ai test antidoping e per non aver comunicato la loro posizione, e alcuni giocatori di livello inferiore che aspettano che i loro casi vengano risolti da più di un anno. Non metto in dubbio se la sostanza proibita sia stata assunta intenzionalmente o meno. Credo nello sport pulito. Credo che il giocatore farà tutto il possibile per giocare lealmente”.

“Conosco Jannik -ha chiarito l’ex numero uno – da quando era molto giovane. Quindi non sembra il tipo di persona che farebbe una cosa del genere, ma mi sono sentito molto frustrato. Come la maggior parte degli altri giocatori, nel vedere che siamo stati tenuti all’oscuro per cinque mesi dopo che ha ricevuto quella notizia”. “Non è una bella immagine per il nostro sport, è stata una frustrazione”, ha infine concluso.