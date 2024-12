Rivoluzione Ferrari: succederà nel 2025, spiazzati anche Leclerc e Hamilton

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per vedere Leclerc insieme ad Hamilton in Ferrari: la scuderia ha dato perciò il via alla rivoluzione.

La Ferrari ha deciso: procederà con una vera e propria rivoluzione in vista del Mondiale del 2025. Con l’arrivo di Lewis Hamilton cambieranno tante cose, lo sa bene anche Charles Leclerc che è rimasto spiazzato da tutto quello che la scuderia ha messo in conto per i prossimi mesi. Ecco tutte le novità.

Che Lewis Hamilton porterà una ventata di aria fresca in Ferrari è ormai chiaro. Nel 2025 cambieranno tantissime cose, a partire dal pilota che affiancherà Leclerc visto che Carlos Sainz ha ufficialmente salutato dopo la scadenza del suo contratto.

L’approdo del pilota britannico cambierà diversi aspetti tanto che l’intero team di Ferrari è al lavoro per creare la miglior vettura di sempre. Con la nuova coppia di piloti si punterà a vincere il titolo del 2025 ma anche il titolo di costruttori che quest’anno è sfumato per un pelo, nonostante il miracolo compiuto dal pilota monegasco. Ecco quindi tutto quello che sta cambiando a Maranello.

Ferrari, vettura totalmente nuova per Leclerc ed Hamilton: i piloti sono rimasti sbalorditi

Innanzitutto, bisogna sottolineare che una grande novità riguarderà le sospensioni: si passerà infatti da una sospensione anteriore di tipo ‘push-rod’, ovvero ‘a puntone’, a una sospensione di tipo ‘pull-rod‘, ovvero ‘a tirante’. A questo si unirà poi una costruzione diversa del telaio per rendere la vettura ancora più aerodinamica e per guadagnare quindi in velocità.

Sul posteriore la sospensione resterà invariata, cioè ‘push-rod. Il team è però chiamato a ridurre ancora di più e quanto più possibile la scatola del cambio di almeno 5 centimetri per provare a bilanciare ulteriormente i pesi.

Facendo riferimento al 2025, nel nuovo anno cambieranno anche le prese d’aria dei pontoni che verranno messe più indietro rispetto alla vettura precedente. Così l’aria sporca degli pneumatici anteriori inciderà ancora meno sull’aerodinamicità.

Inoltre, il serbatoio per il carburante sarà ancora più allungato. Il tutto verrà svolto quindi nell’immediato, per aiutare ancora di più Leclerc ed Hamilton nel loro lavoro. Ma farà anche da preludio a ciò che accadrà nel 2026, quando cambieranno sia il telaio sia il motore che verrà completamente riprogettato. Manca pochissimo per vedere la nuova auto da corsa all’opera.