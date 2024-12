Sinner-Alcaraz, la sfida si accende di nuovo: i tifosi si dividono nettamente

Quella tra Sinner e Alcaraz è una sfida che è destinata a durare nel tempo: i tifosi dell’uno o dell’altro si sono divisi nuovamente.

Da un lato c’è Jannik Sinner, dall’altro c’è Carlos Alcaraz: i due si sono dati filo da torcere più e più volte in campo, ma la sfida è destinata a durare nel tempo. Sono i due nuovi volti del tennis, coloro che hanno preso il posto di Federer e Nadal nell’immaginario collettivo quindi è anche normale che si parli tanto di loro. Occhio a quanto sta succedendo ora.

Il 2024 ha portato grandi soddisfazioni ad entrambi: Jannik Sinner ha scritto la storia del tennis italiano infrangendo record su record e salendo sul tetto del mondo di questo sport; Carlos Alcaraz non ha però smesso un attimo di dargli filo da torcere e a Wimbledon si è tolto una grande soddisfazione riuscendo ad ottenere un trofeo pesantissimo (che tra le altre cose all’altoatesino manca).

Insomma, con queste premesse i due tennisti continueranno a farne vedere delle belle in campo. Anche perché al di fuori di esso sono sempre apparsi molto amici e complici nel loro sano rapporto appunto di amicizia. Rivali fino all’ultimo punto, poi sportivi al 100%.

Ovviamente però le fazioni si sono create e continuano a rafforzarsi giorno dopo giorno: difficilmente chi è fan sfegatato di Jannik può esserlo anche di Carlos. E l’ultimo dato arrivato accende ancora di più la ‘sfida’ tra i due.

Sinner primo al mondo nel ranking ATP: sta per raggiungere Alcaraz, il dato non mente

L’altoatesino ha chiuso con gli impegni del 2024 consapevole della permanenza blindata, fino alla fine di quest’anno solare al 1° posto della classifica ATP. Con la giornata di lunedì 30, infatti, è iniziata anche la sua 30esima settimana in prima posizione: dato questo che lo rende automaticamente 17esimo nella classifica all-time per settimane. Prima di lui, al 16esimo posto, c’è proprio il rivale spagnolo.

Sinner punta perciò Alcaraz anche in questo: il rivale è infatti riuscito a rimanere in vetta alla classifica per ben 36 settimane. Un traguardo incredibile che l’azzurro punta a riprendere.

Entrambi stanno continuando a lavorare senza sosta in vista degli impegni del 2025 che potranno portarli ancora più in alto sul tetto del mondo del tennis. Con l’Italia, quasi tutta, che inevitabilmente continua a fare il tifo per Sinner.