Berrettini-Sinner, che botta: succede di nuovo

La stagione 2025 si prospetta già impegnativa per il tennis italiano. Nessuno se lo aspettava ma per il secondo anno consecutivo Berrettini e Sinner sembrano destinati a riempire le pagine dei quotidiani sportivi.

Matteo Berrettini e Jannik Sinner si stanno preparando per la nuova stagione, anzi per la precisione il tennista romano non ha avuto modo di rilassarsi in questo mese in vista degli Australian Open. Due carriere ben diverse, soprattutto se mettiamo a confronto anche l’età anagrafica dei due, tra l’altro protagonisti con la Nazionale Italiana in Coppa Davis nel 2024.

Sinner, all’età di 23 anni, ha già inanellato 18 titoli ATP singolari mentre Berrettini può vantare 10 titoli vinti e, purtroppo, numerosi ritiri a causa di problemi alla colonna vertebrale e ai muscoli addominali. Il tennista romano ha faticato non poco per rientrare ad alti livelli nel ranking ATP e nel 2024 è riuscito a riconquistare la Top 40 grazie a 3 titoli vinti su 4 finali conquistate.

Per Sinner il 2024 è stato il suo migliore anno, nonostante le tante preoccupazioni legate alla vita privata e alle vicende Clostebol. Ciò che è certo è che per la prossima stagione l’atleta di San Candido affronterà gli Australian Open da numero uno nel ranking mondiale ATP e, a scanso di equivoci, come miglior tennista italiano. Per Berrettini invece la strada si prospetta già in salita.

Brisbane, Berrettini sconfitto: il sorteggio è da brividi

Comincia male la stagione di Matteo Berrettini e dopo tanti sforzi per rientrare nella Top 40, il ventottenne romano è uscito sconfitto dal primo turno degli ATP di Brisbane. Dopo un ottimo primo set, Jordan Thompson ha avuto la meglio su Berrettini con un punteggio di 6-3, 6-4 nei due set successivi. La sconfitta di Brisbane ha un peso notevole per il tennista italiano, poiché c’è stato un sostanziale cambiamento nel ranking e Berrettini non è riuscito a rientrare tra i primi 32 al mondo. Ciò comporta che il ragazzo non parteciperà agli Australian Open come testa di serie, con la forte probabilità di un sorteggio piuttosto impegnativo.

Solo sei mesi fa Matteo Berrettini fu costretto ad affrontare Jannik Sinner in un derby emozionante sul terreno di Wimbledon e per il 2025 la sfida potrebbe ripetersi. I due diedero vita a un match entusiasmante nel quale Berrettini mise in serie difficoltà il suo connazionale, uscito poi vincitore con il punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 7-6. La storia quindi potrebbe ripetersi già durante gli Australian Open, nei quali Jannik Sinner ovviamente concorrerà come numero uno al mondo.