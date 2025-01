Codice della strada, nuovi test tossicologici: non c’è scampo, cosa evitare assolutamente

Il nuovo Codice della Strada continua a far discutere: ecco quali sono i nuovi rapidi test tossicologici e quali errori potrebbero esserci.

Ci sono molti cambiamenti in Italia quando si parla di regole alla guida. Infatti, nell’ultimo periodo a causa dell’approvazione del nuovo Codice della Strada sono davvero tante le cose che sono state modificate.

In particolare, ora sembra che ci siano nuovi test tossicologici, per tutti coloro che si mettono alla guida in uno stato alterato.

Alcuni ne stanno già pagando le conseguenze e hanno dovuto affrontare risvolti molto gravi, arrivando addirittura alla revoca della patente o alla sospensione.

Ma cosa bisogna evitare per mettersi alla guida in sicurezza? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Codice della Strada, i consigli da seguire

Se si dovessero infrangere le nuove norme del Codice della Starda le conseguenze potrebbero essere disastrose. Si rischierebbe davvero tanto, dunque è bene conoscere in anticipo quali sono le cose che si dovrebbero evitare. Ovviamente, quella da evitare anche in minime quantità è l’alcol. Difatti, le bevande alcoliche sono assolutamente sconsigliate per coloro che si mettono alla guida. Secondo l’Istat, le bevande a base di alcol sono tra le principali cause di incidenti in Italia.

Ancora, è importante evitare le sostanze stupefacenti, un’altra causa che provoca incidenti in Italia, seppur in percentuale minore rispetto alle bevande alcoliche. Tuttavia, si dovrebbe prestare attenzione anche all’assunzione di particolari medicinali. Nel dettaglio, occhio a regolare l’uso di antistaminici quando si è alla guida, perché potrebbero causare sonnolenza. Similmente, attenzione alle benzodiazepine, spesso sottoscritti per la cura dell’ansia o dell’insonnia. Si tratta di farmaci che appartengono alla classe dei sedativi ipnotici e potrebbero alterare lo stato alla guida.

I dettagli sui test tossicologici

I test tossicologici sono molto accurati ma hanno dei limiti. Per spiegarli ci ha pensato Danilo De Gregorio, professore associato di Farmacologia all’Università Vita Salute San Raffaele. In delle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il dottore ha spiegato: “Il limite di questi test è che rilevano solo l’uso recente con una finestra temporale di circa 24 ore“.

Inoltre, potrebbero esserci anche dei falsi positivi. De Gregorio ha aggiunto: “Ci possono essere dei falsi positivi causati da farmaci comuni o alimenti, per esempio i semi di papavero possono creare un falso positivo all’utilizzo degli oppiacei. Quindi, per evitare errori, si ricorre alla conferma in laboratorio con delle tecniche più avanzate come la spettrometria di massa”. Insomma, ora con il nuovo Codice della Strada è importante pensare prima di mettersi alla guida, così da salvaguardare la propria salute e quella degli altri passeggeri.