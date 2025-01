Federica Pellegrini e il ricordo del parto: “È andato male”, la campionessa con le lacrime agli occhi

Federica Pellegrini si è aperta e ha raccontato l’episodio del suo parto, facendo commuovere i fan e gli appassionati.

Ci sono personaggi nello sport italiano che per il loro coraggio e la loro determinazione sono entrati nell’immaginario collettivo. Grazie alla loro voglia di fare e al loro spirito, hanno conquistato i cuori di migliaia di tifosi.

Tuttavia, nonostante in molti considerino gli sportivi come “supereroi”, alla fine si tratta di persone normali, con problemi, preoccupazioni ed esperienze negative.

In ogni caso, è comunque strano vedere un campione o una campionessa aprirsi al mondo e raccontare dettagli della vita privata. Eppure, è proprio questo quello che ha fatto la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

Ecco quali sono state le sue parole in merito a un argomento delicato e perché hanno commosso alcuni.

Federica Pellegrini, il ricordo del parto che ha fatto emozionare molti

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini è stata ospite della conduttrice Caterina Balivo nel corso del programma La Volta Buona. Qui ha svelato alcuni retroscena sul parto della sua piccola Matilde. Nonostante la grande emozione provata, la Pellegrini ha fatto capire che non è stato un periodo piacevole. Le sue parole sono state: “Il parto è andato male perché ho avuto due giorni di travaglio e non ho potuto partorire in acqua come avrei voluto perché i battiti cominciavano a essere irregolari, quindi, abbiamo deciso di non fare nulla in acqua”.

L’ex campionessa ha poi continuato: “Va bene che io e mio marito non siamo piccolini, però, Matilde è nata 3,9 chili e 53 centimetri e, i primi due mesi, ha pianto tanto perché aveva fame. Ce ne siamo resi conto dopo 40 giorni perché, all’inizio, pensavamo fossero le solite colichette e, invece, non erano le coliche”. Inoltre, Federica ha spiegato anche di essersi trasferita a Roma con il marito Matteo Giunta: “Con l’impegno di Ballando e, visto che Matilde è piccola, io e mio marito abbiamo pensato di trasferirci a Roma per questi tre mesi e devo dire che mi mancherà molto come città”.

Le parole sul Natale e su Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini ha fatto vedere ancora una volta come nonostante il suo straordinario talento sia in fondo una persona normale. In merito alle festività natalizie ha dichiarato: “Il Natale mi piace tantissimo perché tutta la mia famiglia si riunisce, tutti i miei cugini… È un periodo bellissimo e quest’anno c’è anche la mia piccolina che sta cominciando a camminare. L’anno scorso avevo il pancione a quest’ora”.

Infine, la Pellegrini ha anche spiegato perché ha partecipato al programma televisivo Ballando con le Stelle: “Perché era un periodo in cui volevo prendermi uno spazietto solo per me, dopo la nascita di Matilde e, poi, perché volevo e voglio abbattere questo muro di timidezza che mi porto dietro da un po’”.