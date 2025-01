Formula1-Jordan, la notizia che non avremmo voluto avere: la parola chiave contro il tumore è prevenzione

C’è una brutta notizia per tutti coloro che ricordano Eddie Jordan, ma c’è anche un messaggio di speranza dato da quest’ultimo.

Ci sono dei personaggi nel mondo dello sport che diventano unici a causa del loro carisma e del loro modo di essere.

Si tratta di icone che magari hanno plasmato un’epoca oppure un determinato periodo di tempo. I fan di uno sport li riconoscono subito e li ricordano con affetto.

Una di queste figure è sicuramente Eddie Jordan, fondatore dell’omonimo team attivo in F1 a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000.

Nel corso di un podcast da lui condotto, Jordan ha dato una cattiva notizia a tutti i suoi fan ma ha anche lanciato un appello molto importante. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Eddie Jordan, l’annuncio al mondo intero e ai suoi fan

Nel corso del suo podcast, Formula for Success, l’ex team manager ha parlato di una condizione di salute che l’attanaglia da tempo. Infatti, Jordan ha dichiarato di avere una malattia terribile. Le sue parole sono state: “Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un cancro piuttosto aggressivo, considerando quanto si è allargato”. Il fondatore del team Jordan ha poi parlato dell’esperienza ed è sembrato abbastanza positivo, lasciando intendere come il peggio ormai sembra essere alle spalle.

Raccontando il tutto, Eddie ha detto: “Avevo fatto il giro ciclistico di Città del Capo, in Sudafrica, ma poi all’improvviso non mi ero sentito al 100%. Così sono andato dal medico e ho ricevuto questa diagnosi. Ci sono stati giorni molto difficili. Per fortuna stiamo uscendo fuori da questo periodo. Invito tutti a resistere e a lottare, perché ne vale la pena. Io ci sto riuscendo, tutti dovrebbero uscirne”. Insomma, davvero un brutto momento ma come detto anche prima, i periodi di crisi sembrano essere superati.

L’appello per i fan in tutto il mondo

Nel corso del suo podcast, Jordan non si è limitato a raccontare la sua esperienza. Ha voluto anche fare un appello importante per i suoi ascoltatori e per tutti coloro che l’hanno sempre seguito. Infatti, ha dichiarato: “Lo dico chiaramente: non sprecate e non rimandate. Andate e fate test, perché avete tante soluzioni mediche a disposizione, tante cose utili per allungare la vita. Non siate stupidi, non siate timidi. Non è una sciocchezza, prendetevi cura del vostro corpo”.

Jordan ha menzionato un’altra figura sportiva che è stata un esempio per lui, Sir Chris Hoy, definendolo “Una vera e propria megastar, che parla di malattie come la mia, ma è un uomo molto più giovane”. Le parole di Eddie Jordan dovrebbero essere seguite da tutti, così da evitare problemi e prendersi cura del proprio corpo.