Altro giro e altro assist, anzi doppio assist, per Federico Dimarco che questo Scudetto dell’Inter lo vede un passetto più vicino. I nerazzurri pareggiano all’Olimpico Grande Torino contro i granata di D’Aversa e salgono a +10 sul Napoli a 4 giornate dalla fine del campionato.

Con molta probabilità il Biscione festeggerà il 21° tricolore nel prossimo weekend, e lo farà nel migliore dei modi tra i propri tifosi contro un Parma che, ottenuta la salvezza, non avrà più niente da chiedere a questa stagione se non la gloria e il prestigio di cercare di fermare i prossimi campioni d’Italia.

Dimarco, stagione clamorosa

Un attaccante aggiunto praticamente: 6 reti e 17 assist in questo campionato – la seconda statistica è la più alta in Serie A, anche più del suo compagno capocannoniere, dato che Lautaro Martinez è “fermo” a 16 reti, comunque uno dei numeri più bassi negli ultimi anni.

Le cocenti delusioni dell’anno scorso, culminate con la tremenda finale Champions e l’eliminazione dal Mondiale per club, non hanno scalfito l’esterno ex Hellas Verona che ha continuato a macinare prestazioni su prestazioni. E, ripetiamo, il futuro titolo dell’Inter porta anche la sua firma, con la prima gioia di quest’annata arrivata alla quarta giornata contro il Sassuolo. Titolare inamovibile, naturalmente, per Chivu che non potrebbe farne a meno a tutta fascia sull’out di sinistra.

Quel gesto di Thuram contro il Toro

Una delle sue qualità incredibili è il mancino delizioso, di cui ha proprio dato ennesima prova nella trasferta granata di questo pomeriggio. La rete di Marcus Thuram ha sbloccato la partita nel primo tempo, con il sinistro educato di Dimarco che immaginava alla perfezione il movimento ad attaccare il palo del compagno francese, e gliel’ha servita precisa per il tap-in di testa.

L’esultanza della punta ex ‘Gladbach, poi, la dice tutta. Corsa verso il suo compagno tanto per festeggiare quanto per congratularsi per l’incredibile precisione nel cross effettuato. Il francese ha poi esultando “lucidandogli la scarpa” sinistra. Non che ce ne fosse bisogno vista l’accuratezza tecnica di Dimarco, che vede il titolo sempre più vicino per poi godersi le meritate vacanze estive.