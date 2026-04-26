Torino-Inter, impresa D’Aversa: ferma Chivu e salva i granata

Termina 2-2 tra Torino e Inter nella 34^ giornata di Serie A. Inter avanti di due gol con Thuram e Bisseck. Il Toro la riprende con Simeone e Vlasic (rigore).

Frena l’Inter di Cristian Chivu all’Olimpico Grande Torino contro il Torino di Roberto D’Aversa, ora aritmeticamente salvo. Un punto importante per i granata raggiunto in rimonta. Inter che aveva trovato il doppio vantaggio con le reti di Marcus Thuram e di Bisseck per entrambi assist di Dimarco. Nella ripresa calo nerazzurro e reazione granata che prima accorcia con Simeone, assist di Ilkhan e poi la riprende con Vlasic, su rigore, fallo di Carlos Augusto. Inter che rallenta e Toro che festeggia. Riscattati automaticamente Kulenovic e Anjorin.

Inter avanti con Thuram

Occasione Inter al 7′. Akanji sfiora il gol. Cross di Sucic sul secondo palo e tentativo del difensore che sfiora il palo. Un minuto e il Torino risponde. Cioccolatino di Simeone per Coco che alza troppo la mira e spreca. Inter che passa in vantaggio al 23′. Cross di Dimarco preciso che trova Thuram bravo ad anticipare Ebosse e a fare 0-1. Chance Inter al 32′. Sucic si allarga e mette al centro per Bonny che manca lo specchio. Primo tempo che finisce con l’Inter avanti di un gol.

Bisseck raddoppia poi il Toro la riprende e si salva!

Chance Inter al 47′. Dimarco conclude di potenza, Paleari respinge Darmian ci prova, ma Ebosse salva. Al 60′ occasione ancora per l’Inter. Lancio di Dimarco che trova Thuram, bravo e attento Ismajili a chiudere. Raddoppio Inter al 61′. Altro assist di Dimarco il n.18 in stagione. Da corner trova Bisseck che non sbaglia e fa 0-2. Al 72′ il Torino la riapre. Grande giocata di Ilkhan che supera con un tunnel Carlos Augusto e serve a Simeone la palla dell’1-2. Altra chance Torino al 76′. Njie sfiora il gol. Sommer salva alla grande. Rigore Torino al 78′. Fallo di mano di Carlos Augusto con Mariani che richiamato al VAR assegna il penalty. Dal dischetto Vlasic non sbaglia 2-2. Finisce 2-2. Inter a 79 punti, Torino che sale a 41 ed è aritmeticamente salvo. Scattano i riscatti di Kulenovic e Anjorin.

Torino, scattano 2 riscatti

Grazie al pareggio ottenuto in rimonta in Torino-Inter, il Torino è aritmeticamente salvo con 4 partite d’anticipo. Diventa un giocatore granata a titolo definitivo Tino Anjorin: riscatto di 4.5 milioni di euro e contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’altra stagione. Scatta l’obbligo anche per Sandro Kulenović: 3 milioni di euro dopo i 500mila di prestito e accordo fino al 30 giugno 2029.