Inter, Marotta: “Non esistono arbitri graditi o sgraditi. Agito in modo corretto”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport per chiarire la posizione del club azzurro nello scandalo che ha travolto il sistema arbitrale italiano.

Intervenuto a Sky Sport, Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter ha ripercorso le ultime ore dopo lo scoppio dello scandalo che ha coinvolto direttamente l’AIA e indirettamente anche l’Inter. Marotta ha confermato l’estraneità dei nerazzurri dai fatti specificando come anche loro abbiano scoperto tutto dai media. Il Presidente nerazzurro ha voluto anche ricordare con nella scorsa stagione ci siano stati anche diversi torti arbitrali nei confronti dell’Inter. Prima di specificare come ora il club voglia pensare soltanto alla gara di Torino contro i granata e a questo finale di campionato.

Le parole di Marotta

Sullo scandalo: “Innanzitutto apprendiamo tutto dalla stampa e infatti questi comunicati ci meravigliano perché noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Abbiamo appreso tutte queste notizie dalla stampa, abbiamo risposto in maniera esaustiva. Noi siamo qui a Torino per giocarci una partita importante e vogliamo portarci a casa questo scudetto meritato. Abbiamo agito nella massima correttezza“.

Sulla scorsa stagione: “L’anno scorso abbiamo avuto anche decisioni avverse e acclarate successivamente dai vertici arbitrali, mi riferisco al rigore non dato in Inter-Roma. Sono tranquillo che l’Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro“.

Così invece a DAZN: “Abbiamo visto queste notizie e siamo abbastanza meravigliati. Siamo forti della nostra correttezza e tranquillità. Siamo molto tranquilli“.