Genoa-Como, Fabregas resta in scia alla Champions

Vince 0-2 il Como a Marassi contro il Genoa. In gol Douvikas e Diao. Como che perde per infortunio Nico Paz ad inizio ripresa. Per il Genoa una sconfitta indolore nella lotta salvezza.

Un gol di Tasos Douvikas su assist di Da Cunha e uno di Assane Diao su assist di Caqueret regalano i 3 punti al Como in casa del Genoa. Un successo pesante che pone il Como quinto in classifica alla pari con la Roma sesta in graduatoria. Lariani a -2 dalla Juventus e a -5 dal Milan in attesa della gara del Meazza di questa sera. Un match che Como e Roma seguiranno con grande interesse. Como che ha perso per infortunio Nico Paz, sostituito al 45′. Problema all’occhio destro per il fantasista argentino che non vedeva bene dopo uno scontro.

Douvikas la sblocca, Como avanti

10 minuti e Como in vantaggio. Grande gol di Douvikas, palla meravigliosa di Da Cunha e colpo di testa della punta che fa 12 in campionato. Al 34′ Como ancora pericoloso. Nico Paz indirizza benissimo sul secondo palo l’assist di Valle ma trova il palo. Prime due ammonizioni al 38′. Giallo per Diego Carlos e Diao. Primo tempo che si conclude con il Genoa all’attacco, Grifone che non riesce però a sfondare. Finisce 0-1 la prima frazione di gioco.

Finisce 0-2, segna Diao: vince Fabregas

Ad inizio ripresa un cambio per parte. Fuori Bijlow e Nico Paz per infortunio. Problema all’occhio per l’argentino. Dentro Leali e Caqueret. Altri cambi al 57′. Nel Como fuori Diego Carlos per Kempf. Nel Genoa fuori Otoa dentro Messias. Raddoppio degli ospiti al 68′ con Diao, ancora di testa su assist di Caqueret.

Doppia sostituzione per il Genoa. Fuori Ekhator e Amorim dentro Colombo e Malinovskyi. Como che cambia al 82′. Dentro Van Der Brempt per Diao e Morata per Douvikas. Genoa che risponde con Cornet per Sabelli. Al 85′ grande salvataggio di Leali su Morata. Due ammonizioni allo scadere. Giallo per Messias e Kempf. Finisce 0-2 per il Como di Fabregas. Genoa praticamente salvo, Como a -2 dalla Juventus e dalla Champions. Bianconeri che hanno una gara in meno.