E’ delineato a tinte bianche il prossimo futuro di Nico Paz, infatti il Real Madrid detentore del cartellino è pronto a riportarlo in Spagna. Una vicenda pressoché simile a quella accaduta qualche anno fa, sempre in Lombardia ma a circa 40 km di distanza, al Milan con Brahim Diaz.

L’argentino è reduce da una stagione maiuscola che ne ha esaltato le caratteristiche al Como, ed è anche grazie a lui se Fabregas è ancora in lotta per un posto in Champions League, traguardo non immaginabile ad inizio stagione. Certo, la scorsa campagna acquisti condotta dal patron Suwarso era una pura dichiarazione di intenti, ma i lariani non si aspettavano di poter competere (anche) per il quarto posto.

Como, infortunio per Paz contro il Genoa

Dribbling da urlo e un palo colpito nel primo tempo contro il Genoa, Nico Paz è uscito anzitempo a causa di un colpo alla testa rimediato nello scontro aereo con Marcandalli. Altra prestazione positiva che ha contribuito alla vittoria di Genova, avvicinando il Como alla Champions League e mettendo pressione alla Juventus, di scena questa sera contro il Milan.

Nico Paz-Como come Brahim-Milan

La menzione dell’ex giocatore rossonero è data dalla similitudine tra le due vicende. L’ultima annata vissuta a Milanello dal fantasista spagnolo naturalizzato marocchino risale al 2022/23, culminata con la semifinale di Champions League. Nell’accordo tra le due società vi era il contro-riscatto in favore dei Blancos per 27 milioni di euro.

Così come, al momento della cessione di Nico Paz alla formazione di Fabregas, gli spagnoli hanno mantenuto tale recompra, formula molto comune per le società spagnole.

Soprattutto, la cifra che Florentino Perez dovrà sborsare al Como per il nativo di Santa Cruz è irrisoria. Parliamo di 9,5 milioni di euro, clausola valida dal 1° al 30 giugno prossimi qualora il giocatore supererà il 75% delle presenze coi lariani. Abbondantemente raggiunte viste le 33 apparizioni sulle 34 ufficiali disputate, con 12 reti e 6 assist all’attivo. Numeri che hanno stregato le big europee, mentre in Italia ad oggi per il suo cartellino si è sfregata le mani solo l’Inter, che avrebbe sognato di continuare la tradizione albiceleste con Lautaro Martinez, ma con tutta probabilità i nerazzurri dovranno arrendersi al Real.

Numeri da urlo

La stagione di Paz è sotto gli occhi di tutti, ed è proprio per questa ragione che il Madrid ha deciso, tre anni fa, di mandarlo in prestito nei pressi del Lago per “farsi le ossa” come si suol dire in questi casi, dopo le pochissime apparizioni in maglia merengue (solo 7 tra Champions e Liga, e un solo gol in contesto europeo).

Considerando le sue prestazioni e il modo di giostrarsi nell’organico di Fabregas, Paz dà l’impressione di essere un veterano, eppure questa è “soltanto” la sua seconda stagione professionale con la maglia del Como. 67 presenze totali, quest’anno ha doppiato le reti messe a referto (12), mentre è vicino ad eguagliare il numero di assist dell’anno scorso – fermo a 6, ne mancano 2 nelle prossime 4 giornate di campionato -.