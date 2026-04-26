LIVE – Caos Rocchi, parla il legale di Gervasoni: “Strategia difensiva da valutare”

La notizia del weekend è una sola: il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, ha ricevuto un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”.

La notizia del weekend è una sola: il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, ha ricevuto un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”. Segui live gli aggiornamenti sul sito di Sportitalia e sul canale 60 DT.

Rocchi indagato, gli aggiornamenti su Sportitalia

18.45 Le parole del legale di Gervasoni: “E’ un invito a comparire al buio e quindi dobbiamo ancora valutare la strategia difensiva. Ad ogni modo, a lui si contesta di essere intervenuto su una partita di Serie B, quando lui era supervisore per la Serie A. E’ molto tranquillo e sereno e non capiamo nemmeno perché gli si contesta una partita di serie B. Quella era una partita di B, lui faceva il supervisore per la A, anche in quel fine settimana”

15:20 Domani, nel primo pomeriggio, si riunirà in “videocall” il Comitato Nazionale dell’Aia presieduto dal vicepresidente vicario Francesco Massini. Gli attuali otto membri dovranno nominare un designatore ad interim della Can A e B dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi. Fra i nomi, Maurizio Ciampi (ora membro della Commissione arbitrale che ieri ha registrato anche l’autosospensione di Andrea Gervasoni) ma occhio agli outsider.

14:05 La Lega, partito politico, chiede il Commissario attraverso una nota: “Il calcio italiano non è mai stato così in difficoltà, tra scandali e fallimenti sportivi in serie. Pur nel rispetto dell’autonomia dello sport e al di là delle inchieste delle ultime ore, è sempre più doveroso e necessario un commissariamento della Figc per ripartire da zero con pieno rinnovamento e figure nuove”.

14:00 Il procuratore Federale Chiné interviene sulla questione con una nota: “Poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli accadimenti, all’esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale della FIGC che mi onoro di guidare, ci tengo a confermare di aver ricevuto il 21 maggio 2025 esclusivamente l’esposto firmato dall’assistente Domenico Rocca, sul presunto intervento esterno in sala Var del designatore Rocchi, durante la partita Udinese-Parma”.

11.00 – Anche Gervasoni, supervisore VAR, è indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva. Come Rocchi, anche Gervasoni si è autosospeso dal ruolo.

10.00 – Il designatore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe esserce il 30 aprile alle ore 10 a Milano per l’interrogatorio di garanzia, ma non è ancora chiaro se si presenterà o se si avvarrà della facoltà di non rispondere.

9.00 – La Gazzetta dello Sport dedica mezza pagina della sua apertura al tema: “Calcio, altro schock“. Nell’occhiello si spiega: “Rocchi indagato per frode sportiva: ‘sceglieva arbitri graditi all’Inter’”.

8.30 – Anche il Corriere dello Sport apre con l’inchiesta: “Sfondati. Pressioni al Var e arbitri graditi all’Inter“. La spiegazione dell’inchiesta affidata all’occhiello: “Rocchi indagato. Avviso di garanzia al designatore, l’ipotesi è concorso in frode sportiva. ‘Ho sempre agito correttamente’. In serata ha deciso di autosospendersi“.

8.00 – Tuttosport, in taglio alto: “Rocchi e Gervasoni indagati per concorso in frode sportiva”. E poi ancora: “Arbitr graditi all’Inter: è la nuova Calciopoli? L’ipotesi di accusa sarebbe la stessa che scatenò il terremoto del 2006. Al centro dell’inchiesta il campionato 24-25: scelte condizionate e pressioni sul Var. La procura Figc chiede gli atti ai pm di Milano. Il designatore si autosospende, il ministro Abodi tuona: ‘Ci saranno conseguenze’. Si va verso il commissariamento”.