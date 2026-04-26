Arezzo promosso in Serie B

Dopo Vicenza e Benevento è l’Arezzo a centrare la promozione diretta in Serie B in questa stagione. I toscani, guidati da Christian Bucchi, hanno avuto la meglio nel testa a testa finale nel girone B con l’Ascoli: decisiva la vittoria casalinga odierna al cospetto della Torres. L’Arezzo ritrova quindi la cadetteria a distanza di 20 anni dall’ultima volta (era la stagione 2006-2007, la prossima sarà la 2026-2027): in quell’annata gli amaranto furono guidati in panchina da due allenatori divenuti dei big del calcio. Parliamo di Antonio Conte e Maurizio Sarri.

L’ultima volta in B