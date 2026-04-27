Il fuoriclasse del Milan, Luka Modric, si ferma all’indomani del pareggio dei rossoneri contro la Juventus. Ed i tempi di recupero non saranno previ: sarà operato.

Il fuoriclasse del Milan, Luka Modric, si ferma all’indomani del pareggio dei rossoneri contro la Juventus. Ed i tempi di recupero non saranno previ: sarà operato. Frattura allo zigomo per il centrocampista, quando mancano soltanto 4 partite di campionato da giocare e il Mondiale si avvicina.

Modric si opera: il comunicato del Milan

Questa la comunicazione da parte club: “Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione”.

Infortunio Modric: i tempi di recupero

Come riporta Sportske Novosti la stagione di Modric rischia di essere finita, almeno per quanto riguarda il suo impiego al Milan. Il giocatore però tornerà in tempo per giocare il Mondiale con la sua Croazia, magari giocando con una mascherina.