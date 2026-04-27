Tegola Inter: stagione finita per Calhanoglu? Il comunicato e l’esito degli esami del centrocampista

Focus sulle condizioni di Hakan Calhanoglu: il numero 20 dell’Inter non ha preso parte all’ultima sfida di campionato contro il Torino.

Il finale di stagione dell’Inter rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo sportivo. Quello che sembrava un semplice affaticamento muscolare per Hakan Calhanoglu si sta rivelando un caso clinico molto più complesso e preoccupante. A lanciare l’allarme definitivo è stato Tancredi Palmeri, volto noto di Sportitalia, che ha gelato l’ambiente nerazzurro con un aggiornamento drastico.

Secondo Palmeri, l’infortunio del regista turco è “più grave del previsto”. Le speranze di vederlo in cabina di regia per l’atto conclusivo della stagione sono ridotte al lumicino: Calhanoglu, infatti, potrebbe essere costretto a saltare non solo le ultime giornate di campionato, ma anche la finale di Coppa Italia. Un’assenza pesantissima per Cristian Chivu, che perderebbe il suo metronomo nel momento più cruciale dell’anno.

Lo spettro del Mondiale: il punto sulle condizioni di Calhanoglu

Ma la notizia più clamorosa riguarda i tempi di recupero a lungo termine. Il rischio, paventato con forza dal giornalista di Sportitalia, è che il centrocampista debba affrontare un percorso di riabilitazione talmente lungo da aver già finito la stagione con il club. Le proiezioni più pessimistiche indicano che Calhanoglu potrebbe tornare in piena forma direttamente per il Mondiale, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del centrocampo nerazzurro proprio mentre si assegnano i trofei.

Esclusiva: Calhanoglu potrebbe essere fuori anche dalla finale di Coppa Italia e aver finito la stagione: l’infortunio è più grave del previsto e rischia di tornare per il Mondiale — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 27, 2026

“L’infortunio è serio e il rischio di rivederlo in campo solo per la rassegna iridata è concreto,” ha sottolineato Palmeri. L’Inter ora dovrà fare i conti con un’emergenza tecnica e psicologica, cercando alternative interne per non vanificare quanto di buono costruito finora in una stagione che improvvisamente si è fatta maledettamente in salita.

Nota ufficiale dell’Inter

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.