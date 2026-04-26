Milan-Juve, Allegri e Spalletti d’accordo: “Pareggio giusto”. Ma i bianconeri devono stringere nella corsa Champions

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti analizzano a caldo lo 0-0 tra AC Milan e Juventus FC ai microfoni di DAZN: pari giusto e corsa Champions ancora apertissima per entrambe.

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, e Luciano Spalletti, allenatore della Juventus hanno analizzato così ai microfoni di DAZN il pareggio a reti inviolate di questa sera a San Siro. Le due guide tecniche di rossoneri e bianconeri sono stati concordi nel considerare il pareggio finale giusto per le prestazioni offerte dalle loro squadre.

L’analisi di Allegri e Spalletti

Allegri ha commentato così la sfida: “Partita molto equilibrata, la posta in palio era alta. Abbiamo avuto delle occasioni come le ha avute la Juventus. Ma dobbiamo essere contenti del punto, perché ci fa fare un passettino avanti. E ora ci mancano due vittorie per raggiungere l’obiettivo Champions. Credo che sia anche un risultato giusto“.

Spalletti invece è stato soddisfatto della prestazione della Juventus, nonostante qualche sbavatura: “Abbiamo dato seguito al nostro cammino, abbiamo tentato di fare la partita ma lo abbiamo fatto troppo lentamente nel primo tempo, poi con loro bisogna sempre stare attenti”.

Sulla corsa Champions

Entrambi poi hanno parlato dei rispettivi obiettivi. Max Allegri, come al solito, ha fatto i conti sulla corsa del suo Mila: “Mancano sei punti, insomma mancano due vittorie, poi vediamo cosa succede domenica. Bisogna essere più lucidi sotto porta e gestire meglio alcune palle che abbiamo perso. Questo per noi è un punto importante. Ora pensiamo al Sassuolo“.

Situazione diversa per Spalletti e la sua Juventus che rischiano a questo di trascinarsi la lotta Champions fino all’ultima giornata: “Secondo andremo vicino all’ultima giornata. La Roma sta bene e il Como ha vinto di prepotenza in trasferta. Noi abbiamo fatto bene tutta la stagione, ma ora manca l’ultimo sforzo. Qui si vede chi è da Juventus e chi no“.