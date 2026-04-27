LIVE – Inchiesta arbitri, ci sarebbero altri indagati: gli aggiornamenti

Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.



Gli aggiornamenti in diretta

10:30 L’edizione odierna di Repubblica pone il focus sul sistema di gesti in sala VAR a Lissone: “Si tratterebbe di una collezione di gesti e segnali per segnalare ai varisti come comportarsi nel caso, per esempio, di un rigore sospetto. E quindi, di conseguenza, se avvisare l’arbitro in campo. Messaggi in codice, come nelle partite a briscola“. Sono tutte ipotesi giornalistiche ovviamente da accertare.

10:18 L’ex presidente della FIGC, Franco Carraro, ha parlato ai microfoni de LaPresse: “Calciopoli non ha insegnato niente di specifico. Ma ha ribadito un concetto, che non bisogna mai distrarsi, che è poi una regola della vita. L’esperienza che si trae da quella vicenda è che comunque anche quando una cosa funziona dopo un po’ deve terminare. Penso adesso alla questione dell’arbitraggio. Appena eleggono il nuovo presidente della FIGC devono decidere sulla riforma o meno. Qualsiasi formula si adotti è bene che dopo 4 o 5 anni si cambi”.

10:05 Oggi, nel primo pomeriggio, si riunirà in videocall il Comitato Nazionale dell’AIA presieduto dal vicepresidente vicario Francesco Massini. Gli otto membri dovranno nominare un designatore ad interim della Can A e B dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi.

10:00 Sull’inchiesta della Procura di Milano al momento si fanno tante ipotesi, le suggestioni e le indiscrezioni aumentano ora dopo ora. Ma è fondamentale chiarire un aspetto: occorre capire quali sono gli atti in mano al pm Ascione, che indaga da 13 mesi.

Fino dove arriva l’inchiesta della Procura di Milano? In caso di presenza di intercettazioni ambientali o prove testimonali che coinvolgono club e rappresentanti legali, ecco che si aprirebbe uno scenario davvero sconvolgente che coinciderebbe con un vero e proprio terremoto.

9:45 Nella serata di ieri, l’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ha parlato a DAZN, chiarendo alcuni aspetti tecnici dell’inchiesta: “Da un punto di vista sportivo, il procuratore federale Chiné ha già chiesto sabato gli atti alla procura della Repubblica di Milano e con estrema serenità istruirà questo procedimento che si basa su fatti di una certa gravità, secondo l’ipotesi dell’accusa. La procura sportiva, che ha tempi più celeri di quella ordinaria, valuterà attraverso atti d’indagine autonomi, quindi con audizioni dei diretti interessati. In ambito sportivo, Rocchi e Gervasoni non si possono avvalere della facoltà di non rispondere, ma sono tenuti a rispondere a tutte le domande del procuratore Chiné. Aspettiamoci a breve attività molto incisive per valutare la fondatezza di queste ipotesi. I fatti rappresentano elementi di criticità e di profonda debolezza di un sistema arbitrale, come dimostrano la squalifica a 13 mesi del suo presidente AIA Zappi e altre situazioni di grandi polemiche e incertezze sull’utilizzo del Var e sull’effettiva terzietà, indipendenza e autonomia di tutta la categoria arbitrale”.

9:40 L’avvocato di Gianluca Rocchi, D’Avirro, sta valutando le iniziative da prendere in vista dell’audizione di giovedì 30 aprile. Rendere l’interrogatorio o avvalersi della facoltà di non rispondere? Questo il binomio di scelte.

9:30 “Tornerò più forte di prima”. Sarebbero state queste le parole scritte da Gianluca Rocchi dopo l’autosospensione dal ruolo di designatore AIA. Rocchi ha abbandonato la chat degli arbitri.

9:15 Nella giornata di sabato, Gianluca Rocchi sarebbe dovuto essere presente allo stadio Manuzzi (Cesena-Sampdoria) per osservare l’arbitro Paride Tremolada. Ma in Romagna si è presentato un membro della Commissione Can (Tonolini). Rocchi, contattato telefonicamente dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe dichiarato: “Sono sereno, estraneo e mi difenderò”.

I dettagli dell’indagine

9:00 L’indagine della Procura di Milano che ha portato all’iscrizione di Gianluca Rocchi nel registro degli indagati risale a più di un anno fa ed è quindi precedente all’esposto pronunciato da Domenico Rocca. Lo riferisce il Corriere della Sera.

8:55 Secondo La Repubblica, al centro del nuovo filone sull’inchiesta arbitrale ci sarebbe un presunto sistema di gesti e segnali usati in sala VAR per comunicare attraverso i vetri.

8:52 Secondo l’edizione odierna di Repubblica, nella giornata di giovedì i magistrati, presso la Procura di Milano, contesteranno all’ex designatore Gianluca Rocchi un “incontro proibito” avvenuto a San Siro.

8:50 Ricordiamo che l’accusa nei confronti di Gianluca Rocchi è di frode sportiva in concorso. Dal 2023, quindi dall’introduzione della Legge Cartabia, la Procura ha sei mesi di tempo, prorogabili di altri sei mesi, per le indagini preliminari.



8:45 Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, ci sarebbero altri profili coinvolti nella vicenda. La Procura starebbe indagando su più fronti per scavare sul sistema e nei prossimi giorni potrebbe essere più chiara la portata dell’inchiesta.

8:30 Ricordiamo le parole dell’avvocato di Gianluca Rocchi, Antonio D’Avirro: “Sono contestazioni che non si riescono a capire perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l’altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato”.

Presenti intercettazioni?

8:15 L’edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sull’inchiesta relativa agli arbitri: “Date, fonti e intercettazioni: l’inchiesta sugli arbitri è partita un anno fa”.

8:00 Beppe Marotta alla Rai, prima di Torino-Inter, ribadisce l’estraneità dell’Inter: “Siamo stupiti dai commenti continui di questi giorni, noi non abbiamo arbitri graditi e non graditi. Sono tranquillo nel dire che abbiamo agito con la massima correttezza: né oggi né in futuro saremo coinvolti in questa storia“.

7:45 Caos arbitri, le parole di Max Allegri in conferenza stampa post-gara contro la Juve: “Io devo pensare solo al calcio: non sta a me dare opinioni e giudizi. Sozza stare è stato molto bravo, con buona personalità; forse parlare meno degli arbitri, aiuterebbe a far sì che facciano meglio”.

7:30 L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino non ha dubbi: “I pm non guardano soltanto a quello che succede in campo, ma al meccanismo più grande che ruota intorno agli arbitri”. Si tratta dunque di un’indagine che vuole approfondire le dinamiche del sistema.

7:15 Il direttore di SPORTITALIA, Michele Criscitiello, nel suo editoriale ha tracciato le coordinate dell’inchiesta: “La Procura della Repubblica di Milano sta mettendo il naso. Se la palla passa dalla giustizia sportiva a quella ordinaria allora saranno guai per tanti. Ai giudici consigliamo di andare a controllare come gli arbitri fanno carriera e come vengono manipolati voti e giudizi ad arbitri e assistenti. Qui non c’è di mezzo solo il calcio ma una serie di reati che in tutti questi anni sono passati in cavalleria solo perché per molti “nel calcio è tutto consentito”. Invece è da qui che bisogna iniziare la rivoluzione”. (LEGGI QUI L’EDITORIALE COMPLETO).

7:00 Le parole del legale di Gervasoni: “E’ un invito a comparire al buio e quindi dobbiamo ancora valutare la strategia difensiva. Ad ogni modo, a lui si contesta di essere intervenuto su una partita di Serie B, quando lui era supervisore per la Serie A. E’ molto tranquillo e sereno e non capiamo nemmeno perché gli si contesta una partita di serie B. Quella era una partita di B, lui faceva il supervisore per la A, anche in quel fine settimana”.