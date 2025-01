Sinner battuto: Djokovic e Alcaraz lo hanno già superato

La nuova classifica vede il tennista italiano precipitare all’ottavo posto: davanti a lui ci sono il serbo e lo spagnolo

Il ribaltone è completo. A Jannik Sinner non è servito dominare il 2024 del tennis per prendersi la testa di una particolare classifica.

Il tennista italiano è saldamente al comando del ranking con oltre tremila punti di vantaggio su Zverev, ma dall’Australian Open in poi ci sono in palio tanti punti da difendere e le cose potrebbero iniziare a cambiare. In questo senso fondamentale sarà anche la decisione che prenderà il Tas di Losanna in merito al ricorso Wada contro l’assoluzione per la positività al clostebol.

È innegabile che una squalifica, anche se non molto lunga, potrebbe far precipitare in classifica il campione di San Candido. Ma, se la speranza è che dalla Svizzera arrivino soltanto buone notizie, c’è una classifica che vede a sorpresa il nostro Sinner soltanto in ottava posizione e dietro a tennisti che quest’anno hanno dovuto arrendersi al suo talento come Djokovic e Alcaraz.

Il 23enne di San Candido figura soltanto all’ottavo posto, mentre il serbo ad esempio è secondo: si parla della classifica degli sportivi 2024 realizzata da Aips, l’associazione internazionale della stampa sportiva.

Sinner, i giornalisti non lo votano: è solo ottavo

La graduatoria annuale dell’Aips si basa sui voti di 518 giornalisti provenienti da 111 Paesi diversi. È un sondaggio che ogni fine anno l’associazione realizza e che quest’anno ha premiato alcune delle stelle delle Olimpiadi di Parigi: tra gli uomini, infatti, il più votato è stato Armand Duplantis, campione olimpico e recordman del salto con l’asta; tra le donne, invece, a trionfare è stata la ginnasta americana Simone Biles.

Tra gli uomini, come già accennato, il secondo posto è andato a Novak Djokovic, anche lui oro olimpico a Parigi, ma protagonista di un 2024 tutt’altro che da ricordare. A seguire poi ecco il dominatore del ciclismo mondiale, Tadej Pagacar, quindi il nuotatore francese Marchand Leon e l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior. Sesto posto per Carlos Alcaraz, mentre Sinner è soltanto ottavo: in meno c’è il talento del Barcellona Lamine Yamal. Completano la top ten il lottatore cubano Mijain Lopez e un altro calciatore, Rodri.

La classifica femminile, invece, vede Aitana Bonmati, stella del calcio spagnolo, dietro la Biles, e sul podio anche Julien Alfred. Sifan Hassan si è posizionata al quarto posto, mentre la calciatrice brasiliana Marta è la quinta sportiva più votata. La top ten vede anche la nuotatrice Katie Ledecky, la sciatrice Mikaela Shiffrin, quindi Yaroslava Mahuchikh e Beatrice Chebt, prima della tennista Iga Swiatek.