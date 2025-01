Si apre il mercato e iniziano i movimenti o gli abbozzi di trattative che coinvolgono squadre di Serie A e non solo. In massima serie Venezia e Verona sono interessate al centrale Ville Koski dell’NK Istra. Lo riferisce in esclusiva Gianluigi Longari.

Le formazioni di Di Francesco e Zanetti cercano rinforzi adeguati per rimpolpare i rispettivi pacchetti arretrati.