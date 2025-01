Inter, Inzaghi esulta: “Non c’è stata partita, siamo andati oltre qualsiasi aspettativa”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Grande determinazione dei tuoi ragazzi.

“Sono stati bravissimi, non c’è stata partita contro un avversario di assoluto valore. Volevamo questa finale e l’abbiamo ottenuta, ho fatto i complimenti ai ragazzi per questa partita di concentrazione e di tecnica”.

Cernesecchi ha preso di tutto.

“Quella di Lautaro, di Mkhitaryan e Dimarco. Dovevamo segnare il 3-0, ma ho poco da dire ai ragazzi”.

L’Inter ha un punto debole?

“Stasera fare appunti a questi ragazzi non mi riesce, poi rivedrò la gara. Sono molto soddisfatto, con tutte queste partite non è mai semplice. Con corsa, aggressività e determinazione, questi ragazzi hanno messo in campo tutto. Abbiamo fatto al di là di qualsiasi aspettativa”.

Nessuno segna più di voi con i difensori.

“E’ il nostro modo di giocare, abbiamo difensori che proseguono e riescono a trovarsi in queste occasioni. Dumfries ha sempre fatto gol con l’Inter e l’Olanda: bravo lui e tutti gli altri. Ci vuole qualità per creare così tanto contro l’Atalanta”.

Lautaro è entrato in tutte le occasioni dell’Inter.

“Sono d’accordo. In un paio di occasioni ha trovato un grande Carnesecchi. Noi dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, devono lavorare tantissimo per noi al di là dei gol. La prima cosa è che l’Inter vinca le partite”.

Come sta Thuram: lo vedremo in finale?

“Non so ancora dirlo, aveva un problemino e mi ha detto che sentito indurire l’adduttore. Mancano 4 giorni, vedremo insieme allo staff se sarà disponibile per la finale”.