Berrettini-Satta, non è ancora finita: spunta un retroscena che infiamma il web

Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno fatto parecchio parlare di loro: adesso è saltato fuori anche un altro retroscena.

La storia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, arrivata in un momento davvero complicato per il tennista italiano, ha fatto parecchio parlare. I due si sono poi separati, lui è tornato a pensare solamente al tennis e lei si è lasciata tutto alle spalle andando avanti (e trovando anche un nuovo amore). L’ultimo retroscena saltato fuori ha però nuovamente attirato l’attenzione.

Da un lato c’è Melissa Satta che è tornata di nuovo ad innamorarsi e che è felicemente legata a Carlo Gussani Beretta; dall’altro c’è Matteo Berrettini che è tornato sul campo da tennis e si è tolto belle soddisfazioni, specialmente con la vittoria della Coppa Davis con l’Italia.

La storia tra loro due è finita da diversi mesi, ma a tornare a parlare di quanto accaduto è stata la showgirl che ha voluto chiarire la sua posizione e quanto vissuto anche con tutte le insinuazioni che sono state fatte in merito.

Melissa Satta torna su quanto accaduto e si esprime in maniera molto netta

Ai microfoni del settimanale ‘F’, Melissa Satta ha intanto voluto chiarire dopo tutte le voci che sono circolate nel corso del tempo e che si sono intensificate dopo la relazione con il noto tennista: “Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt’altro”.

“Quando dicono – ha continuato – che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive“.

“Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto. Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti“, ha sottolineato in quanto personaggio pubblico. Ma anche in quanto madre appunto con un figlio che va protetto e tutelato da tutte le malelingue.

Insomma, tutto ormai è stato lasciato alle spalle tant’è che la Satta ha intrapreso un nuovo percorso di vita con Beretta. E si sente ad oggi felice. “Sono strafelice – ha infatti dichiarato – ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”.