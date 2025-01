Salernitana, Roberto Breda è il nuovo allenatore granata

Rivoluzione in casa Salernitana, dopo gli scarsi e deludenti risultati, e l’addio di Stefano Colantuono, la società granata ha deciso di affidare la panchina a Roberto Breda. Ecco il comunicato della società.

Salernitana, Breda nuovo allenatore

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della prima squadra al signor Roberto Breda, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Per Breda si tratta di un gradito ritorno in granata. Capitano di tante battaglie in campo con il cavalluccio sul petto (ben 252 presenze ufficiali con 12 gol tra il 1993 e il 1999 e poi dal 2003 al 2005 per chiudere la carriera da calciatore), ha iniziato il suo percorso da allenatore proprio a Salerno nella stagione 2005/06 alla guida della formazione Primavera. Ha allenato la Salernitana anche nella stagione 2010/11 in terza serie, sfiorando la promozione in cadetteria con la sconfitta nel doppio confronto contro il Verona in finale playoff. Si è poi accomodato sulle panchine di Reggina, Vicenza, Latina, Ternana, Virtus Entella, Perugia, Livorno, Pescara, Ascoli e – l’anno scorso – nuovamente Ternana.

Roberto Breda sarà accompagnato dai collaboratori Vincenzo Melidona (allenatore in seconda) e Donatello Matarangolo (preparatore atletico), che si uniranno al resto dello staff già sotto contratto.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica, altresì, di aver sollevato dall’incarico i signori Roberto Miggiano (allenatore in seconda), Giacomo Cofano (preparatore atletico) e Luca Spadafora (collaboratore tecnico), che avevano collaborato con le precedenti gestioni tecniche. A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata quotidianamente sul campo, con l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.