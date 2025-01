Djokovic, che mazzata in vista degli Australia Open: il campione serbo adesso fa preoccupare

Mazzata per Novak Djokovic in vista degli Australia Open: è successo l’impensabile, tanto che il serbo ha messo in allerta i suoi tifosi.

Novak Djokovic è tornato ad attirare l’attenzione su di sé ma anche a suscitare la preoccupazione dei suoi sostenitori. È successo tutto molto velocemente e in maniera alquanto inaspettata, tanto che è sembrato tutto un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Il serbo è stato sconfitto all’ATP 250 di Brisbane da Opelka che adesso se la vedrà in semifinale con il francese Mpetshi Perricard che a sua volta ha sconfitto nel singolare Kyrgios. Ecco, l’australiano ha dichiarato, dopo il ko, di essere tornato a fare i conti con la realtà e ha messo in un certo senso in dubbio le sue condizioni per gli Australia Open.

E per l’ex numero 1 del mondo cosa succederà ora. Prima dell’inizio del torneo, Novak Djokovic aveva dichiarato: “Non ho mai vinto a Brisbane e spero che sia l’anno buono”. Ma non è andata secondo i piani, tanto che al tennista è stata inferta appunto da Opelka la seconda peggior sconfitta della sua carriera dopo Belgrado nel 2010 contro l’allora 319° Krajinovic).

Djokovic-Australia Open, il momento mette in allarme: la vera sfida sarà capire come il tennista arriverà al Grande Slam

La vera sfida è perciò capire ora come l’ex n.1 del mondo arriverà al primo vero importante evento del 2025, quello che lo scorso anno ha dato il via all’ascesa di Jannik Sinner: gli Australia Open. Il Grande Slam andrà in scena dal 6 al 26 gennaio al Melbourne Park e vedrà scendere in campo i migliori assoluti di questo sport.

Le incognite in vista dell’appuntamento tanto importante sono tantissimi. La settimana per lui e per Kyrgios (che sono diventati a tutti gli effetti gli anti-Sinner) non si è rivelata delle migliori e bisognerà capire come impatterà sulla preparazione dello Slam. La forza mentale di Djokovic ha stupito più volte chiunque, magari succederà ancora una volta ma per il momento i punti di domanda sono molteplici.

Anche perché il torneo ATP 250 di Brisbane ha dato più incognite che certezze. L’uscita di scena anticipata impatterà? Eventualmente, come impatterà? Solo la discesa in campo agli Australia Open potrà dare risposte più chiare in merito.