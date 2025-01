Serie A, le probabili formazioni della 19a giornata

Tutto pronto per la 19a giornata di Serie A che partirà domani pomeriggio con i tre match del sabato e terminerà lunedì 6 con il derby della Capitale in attesa dei recuperi delle tre gare delle squadre impegnate in Supercoppa Italiana.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 19A GIORNATA

VENEZIA-EMPOLI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo

FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola

VERONA-UDINESE

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca

MONZA-CAGLIARI

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Birindelli; Ciurria, Maldini; Djuric

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Augello; Piccoli

LECCE-GENOA

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha

TORINO-PARMA

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Ilic; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainault, Balogh, Valenti, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny

ROMA-LAZIO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni