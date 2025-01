Roma, Ghisolfi: “Frattesi è un figlio di questa città. Dybala? Ci stiamo lavorando”

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby con la Lazio. Così su Lorenzo Pellegrini: “Voglio parlare solo della partita, Lorenzo è il nostro capitano e un figlio di Roma. Stasera gioca e spero che faccia una grande partita, guidando la squadra alla vittoria“.

Roma, Ghisolfi du Dybala, Ranieri e Frattesi

Dybala rinnoverà: “Sì, parliamo anche col procuratore e siamo allineati. Conosciamo l’importanza di Paulo per la Roma. Per ora niente di speciale, anche per lui è una partita importante e spero che farà vivere emozioni ai nostri tifosi“.

Ranieri potrebbe prenderci gusto: “Sì, lo spero perché non mi piace parlare oggi di altri allenatori: sta facendo un grande lavoro. Per me è una fortuna incredibile lavorare con lui, spero che sia ispirato stasera“.

Frattesi vi piace: “Non voglio commentare le voci di mercato, ancora di più stasera. Posso dire che Frattesi è un buon giocatore, anche lui è un figlio di Roma ma la partita di stasera è più importante“.