Importante aggiornamento di mercato fornito da Gianluigi Longari circa il talento olandese classe 2006 di proprietà dei Lancieri: “Tanto interesse per il terzino dell’Ajax Jorrel Hato. Difficile che possa partire a gennaio per via di una valutazione molto alta, in estate le prospettive potrebbero essere diverse. Anche l’Arsenal lo segue da vicino”.