“Ho paura”: Djokovic spaventa i fan, cresce l’ansia per gli Australia Open

Novak Djokovic spaventa in vista del suo esordio agli Australia Open: le sue parole hanno messo i fan in apprensione.

Ci siamo: gli Australia Open sono ufficialmente cominciati e le aspettative per questo importante appuntamento sono già altissime. Ci saranno tutti i grandi del mondo del tennis: Jannik Sinner, su tutti, ma anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e chi più ne ha più ne metta. I grandi nomi del tennis sono decisamente pronti a darsi filo da torcere. Occhio però a quelle che sono state le parole del serbo alla vigilia: i fan ora sono in apprensione.

Prima il ko inaspettato a Brisbane, ora le parole riferite: Novak Djokovic, che scenderà in campo molto presto, ha decisamente capitalizzato l’attenzione in queste ultime ore. Le dichiarazioni rilasciate sono apparse come totalmente inaspettate: il campione di questo sport ha voluto raccontare quello che è il suo stato d’animo proprio alla vigilia dell’importantissimo torneo che lo aspetta.

Il “trauma” non è stato ancora superato e c’è una “paura” che continua a tenere banco nella sua testa: ecco tutto quello che Novak ha rivelato e perché ha spiazzato sia i suoi tifosi sia tutti gli appassionati di questo sport.

Novak Djokovic ‘si confessa’: ecco cos’ha dichiarato l’ex n.1 del mondo alla vigilia del Grande Slam

Alla vigilia degli Australia Open del 2025, ai microfoni di ‘Herald Sun’, Novak Djokovic ha dichiarato: “Ad essere sincero, ho ancora un po’ di trauma. Le ultime volte che sono arrivato in Australia, passando per il controllo passaporti, ho rivissuto quella sensazione”.

“C’è sempre – ha aggiunto – quella traccia di paura. ‘Mi lasceranno passare o mi fermeranno di nuovo?’ Devo ammettere che quel sentimento è ancora lì, ho ancora paura possa riaccadere”. Tre anni fa, nel 2022, il serbo era stato infatti prima trattenuto dalle autorità e poi deportato a causa della sua posizione contro il vaccino per Covid-19 con l’accusa di voler aggirare le regole previste dal governo australiano.

Insomma, Djokovic è stato in Australia protagonista nel ‘bene e nel male’ e le sue parole hanno fatto ben intendere a tutti quello che è il suo attuale stato d’animo. Nel frattempo comunque la concentrazione è massima: il serbo andrà a caccia del suo 25esimo Slam in carriera e già l’Australia potrà essere il momento giusto.

Certo, quanto accaduto a Brisbane con l’eliminazione arrivata a sorpresa ha messo i fan abbastanza in agitazione ma l’ex n.1 del mondo è concentrato sull’obiettivo: fare bene in questo primo vero importante appuntamento del nuovo anno appena cominciato.