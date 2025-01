Milan, il primo trofeo dell’era RedBird: il discorso di Ibrahimovic e il messaggio di Cardinale dopo la vittoria di Riyad

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, Zlatan Ibrahimovic direttamente negli spogliatoi si è congratulato con la squadra dopo la vittoria in rimonta del Milan sull’Inter. Di seguito il video ripreso dai canali ufficiali del club. “Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi. Quello che abbiamo cercato è una reazione: questa è la nostra reazione. Prima di parlare, voglio fare i complimenti al mister e al suo staff: in pochi giorni avete fatto un grande lavoro. Menomale che avevi febbre, Sergio, se no spaccavi più di un televisore… Complimenti anche ai giocatori. Questo trofeo l’avete vinto con sudore, sacrificio e voglia di vincere. Quando una squadra ha questa voglia di vincere è difficile batterla, è difficile raga… Quando abbiamo iniziato il campionato, vi ho detto che tutto dipende da noi, perché è tutto dentro la testa. Oggi lo avete dimostrato. Adesso torniamo in Italia, portiamo questa mentalità, recuperiamo punti per essere dove dobbiamo essere. Poi complimenti anche a tutti coloro che erano con noi con la squadra: è anche merito vostro, anche se non siete famosi e in campo, però siete importanti come quelli che giocano. Raga, questo è il Milan, giochiamo per questi trofei: chi vuole entrare nella storia del Milan deve vincere queste coppe. Raga, al tre: forza Milan. Uno, due, tre: FORZA MILAN!”. Le Parole di Gerry Cardinale dopo la vittoria in Supercoppa Italiana

Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, non presente a Riyad, tramite Il Corriere della Sera, ha voluto mandare un messaggio alla formazione allenata da Sergio Conceicao dopo il primo trofeo conquistato dopo l’ultimo Scudetto nel 2019: “Congratulazioni per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi. La stagione sin qui è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento”.