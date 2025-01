Con un breve post su X, il corrispondente da Torino, Giovanni Albanese, ha fatto il punto sull’ormai ex capitano della Juventus, fuori dai radar bianconeri e di Thiago Motta: “Il caso Danilo alla Juve si potrebbe risolvere con la risoluzione del contratto. Il difensore si è promesso al Napoli, che però non vuole trattare con la Juventus il trasferimento: lavori in corso per trovare a breve un’intesa alternativa”.