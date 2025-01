Novità su Ikoné, attaccante della Fiorentina che potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato in esclusiva da SPORTITALIA n elle ultime 24-36 ore no della Fiorentina a Bologna e Como che avrebbero voluto prenderlo in prestito. “Serve offerta e obbligo di riscatto”, spiega Alfredo Pedullà.