ESCLUSIVA SI Napoli, la prossima settimana nuovo incontro per chiudere il rinnovo di Olivera

Il Napoli con l’arrivo di Antonio Conte si è ritrovato: il tecnico ha rinnovato l’entusiasmo e la fiducia di poter tornare a lottare per vincere dopo una stagione a dir poco disastrosa. Il lavoro del tecnico per cementificare ciò che di buono c’era è sotto gli occhi di tutti e l’attuale primo posto in classifica dei partenopei è lì a certificare questa sensazione.

L’obiettivo degli azzurri in questa stagione è di essere lì per dare fastidio fino alla fine alle rivali più accreditate per lo Scudetto, intanto. Ponendo poi anche le basi per l’immediato futuro, per tornare prepotenti a lottare dalla prossima annata. Medesimo obiettivo anche sul mercato, dove il ds Giovanni Manna è al lavoro per aumentare il livello qualitativo della rosa a disposizione del tecnico. Questo sia a gennaio che nella prossima estate.

In tal senso il club è al lavoro anche per i rinnovi dei giocatori già presenti in rosa e dei passi significativi in avanti sono stati fatti per esempio per il prolungamento del rapporto con Mathias Olivera. Conte difficilmente fa a meno di lui come testimoniano le 19 presenze in altrettante partite di campionato per l’uruguaiano fin qui. Giusto in Coppa Italia si è riposato (anche se pure nella sfida con il Modena è entrato nel finale, rimanendo invece in panchina contro Palermo e Lazio). L’attuale contratto dell’esterno è a scadenza il 30 giugno 2027, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il rinnovo è ormai cosa quasi fatta. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro fra il club e l’entourage per finalizzare l’accorso. Da limare gli ultimi dettagli, uno dei temi è se il prolungamento sarà fino al 2029 più uno di opzione come sembra, oppure se fino al 2030, ma l’intesa di massima c’è.