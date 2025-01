Fiorentina, Palladino: “Con Biraghi e Quarta nessun litigio”

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questo il suo bilancio su questa prima parte di stagione: “Il bilancio della Fiorentina è estremamente positivo. Abbiamo fatto un bel percorso, sia in campionato che in Conference dove in quest’ultima abbiamo raggiunto la qualificazione tra le prime otto. Abbiamo fatto 32 punti in campionato con una gara in meno, tante vittorie contro Milan, Lazio e Roma che sono sopra di noi in classifica. I punti che non volevamo perdere sono quelli con l’Udinese ad esempio. però qualche battuta di arresto ci sta perché il campionato è molto equilibrato. Noi dobbiamo continuare a crescere, non potevamo mantenere un trend come quando abbiamo fatto otto vittorie consecutive perché quel periodo è stato un qualcosa di straordinario. Un calo fisiologico era normale, io dicevo sempre che questi momenti sarebbero arrivati. Il calcio è questo, ma la cosa che mi lascia tranquillo è vedere i ragazzi in allenamento fare il massimo per migliorarsi. Questo mi lascia ben sperare in vista del futuro“.

Fiorentina, Palladino su M.Quarta e Biraghi

Su Quarta e Biraghi: “Ho letto tante bugie, non c’è stato nessun litigio. Io ho grande rapporto sia con Biraghi che Martinez Quarta. Quest’ultimo ha avuto meno spazio di quello che pensava e avendo ricevuto questa offerta dall’Argentina ha chiesto di poter andare. Con Biraghi ci siamo seduti a tavolino, presente anche la società, e di comune accordo ha deciso che a gennaio sarebbe andato via. Le mie scelte sono sempre fatte nel bene della Fiorentina, quindi nessun litigio, fino a quando i ragazzi sono a disposizione io guardo l’aspetto della meritocrazia e se reputo li metto in campo per il bene della squadra: Questo vale per Parisi e anche per tutti gli altri“.

Il tecnico viola ha parlato anche del mercato

Sul mercato: “Sappiamo cosa serve ma il mercato è imprevedibile, ogni minuti può cambiare. Vogliamo fare poche cose ma fatte bene, per alzare il livello ed essere ambiziosi com’è questa società sicuramente serve qualcosa ma io mi occupo più della parte tecnica. Valentini lo avevamo preso mesi fa, ora c’è da inserirlo con gli allenamenti. Io devo recuperare tutti, non posso permettermi di perdere nessuno. Faccio tante riunioni individuali e cerco di capire perché magari qualcuno non sta rendendo al 100%“.