Juventus, Vlahovic e Conceicao verso il forfait nel derby

Vlahovic e Conceicao verso il forfait al derby, la Juventus torna a dover gestire un’emergenza in attacco e non è da escludere che Thiago Motta possa cambiare modulo, puntando su Douglas Luiz titolare al posto dello squalificato Locatelli e insieme a Koopmeiners, che potrebbe essere proposto da mezzala in un centrocampo a tre completato da Thuram.

Prove tecniche alla Continassa in una settimana in cui c’è da smaltire completamente la delusione della Supercoppa e ripartire: il match al Grande Torino non sarà facile ma l’occasione sarà utile anche per testate la tenuta psicologica della squadra in vista di un mese complicato e decisivo per gli obiettivo di fine stagione. Giuntoli sperava di affidare a Thiago Motta almeno un nuovo tassello dal mercato ma le cose si sono complicate, ci sarà dunque da gestire ancora la situazione in attesa di novità. Danilo potrebbe trovare un accordo col club sulla base della rescissione, per liberarsi così in direzione Napoli e lasciare spazio all’arrivo Araujo : la Juve si è portata avanti nei dialoghi con lui come con Kolo Muani, ma bisogna attendere il parere di Barcellona e PSG che dovrebbero cederli in prestito in un’operazione.