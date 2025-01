Leclerc parla Sainz: nessuno si aspettava quello che ha fatto lo spagnolo

La Formula 1 ha iniziato a scaldare i motori per il Mondiale del 2025, ma la mossa di Leclerc ha stupito seriamente tutti: c’entra Sainz.

Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono più compagni di team: lo spagnolo è passato alla Williams, mentre il monegasco è rimasto in Ferrari e gareggerà con un grande come Lewis Hamilton. Nonostante tutto, però, le parole che sono state riferite in via ufficiale dal pilota del Cavallino Rampante hanno colpito tutti: ecco tutto quello che ha dichiarato.

Per mesi, soprattutto da quando nel 2024 è trapelata la notizia dell’arrivo di Hamilton (arrivo che ha inevitabilmente significato per Sainz i titoli di coda), sono emerse tante indiscrezioni. C’è chi ha parlato in più occasioni di clima teso tra Leclerc e il suo ex compagno di team, anche in considerazione di alcune vicissitudini che sono emerse nel corso e al termine di alcuni Gran Premi corsi.

Prima Sainz, poi lo stesso Leclerc: ci hanno pensato loro a spegnere ogni polemica. Le parole del pilota della Ferrari sono in questo senso arrivate in maniera totalmente inaspettata e hanno perciò stupito i tifosi della scuderia di Maranello.

Parole al miele di Leclerc per Carlos Sainz: i tifosi sono rimasti piacevolmente colpiti

Ai microfoni ufficiali della Formula 1, Charles Leclerc ha dichiarato: “Penso che Lando Norris e io siamo probabilmente le due persone più adatte a parlarne, perché abbiamo condiviso la stessa squadra con Carlos da molti anni. E posso dirti che Carlos è incredibilmente talentuoso”.

“Mi ha aiutato – ha aggiunto a sorpresa – a migliorare in così tante aree. La sua etica del lavoro, il suo talento, tutto ciò che porta. La disciplina che ha, è stato un compagno di squadra incredibile. E penso che se oggi abbiamo fatto un tale passo avanti in un anno e in questi quattro anni, è un grande ringraziamento a Carlos“.

E ha anche riferito: ” C’è anche la fortuna che è coinvolta nell’essere al posto giusto al momento giusto e Carlos merita sicuramente di essere in un team di vertice. Ma sono sicuro che è solo questione di tempo prima che torni e si unisca a noi per lottare per le vittorie. Darà così tanto alla Williams, il modo in cui è così sensibile a ogni piccolo cambiamento e a ogni piccola sensazione che c’è in macchina”.