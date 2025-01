Pedullà: “Danilo-Napoli, ecco come e quando”

Ultimi aggiornamenti di Alfredo Pedullà su Danilo al Napoli: “Danilo ha un accordo da tempo con il Napoli, primissima scelta di Antonio Conte. E vi avevamo svelato in tempi non sospetti come il rapporto con il suo attuale club fosse ai titoli di coda. Si è discusso molto sull’indennizzo da versare alla Juventus, considerato il contratto in scadenza a giugno. Abbiamo raccontato come la Juventus non abbia quantificato, aspetta che il Napoli si materializzi dopo i contatti indiretti che hanno certificato una scelta fatta”.

Danilo al Napoli: le ultime

“Si è parlato di bonus, di due milioni, di un milione, in realtà il rapporto tra Danilo e il suo attuale club potrebbe concludersi con una risoluzione. Il “come” c’è, ma la domanda che scatta in automatico è: quando? La Juventus non ha intenzione di farlo nelle prossime ore ma nell’ultima settimana (dieci giorni) di mercato, magari prima del weekend che porterà alla chiusura di lunedì 3. Tutto questo perché i rapporti tra l’ormai ex capitano e il club sono davvero inesistenti e non c’è aria di disgelo. Morale: liberarlo sì ma con calma, è la tendenza di queste ore. Le cose possono cambiare ogni ora, sia chiaro, tuttavia oggi è così. Della serie: il Napoli avrà Danilo, gli potrà far sottoscrivere un anno e mezzo di contratto possibilmente senza pagare un euro, ma per ora deve portare pazienza”.