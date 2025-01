Napoli, Manna: “Danilo? Vive una situazione complicata”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: “Trovo un po’ irrispettoso parlare di mercato in questo momento, siamo in una situazione positiva. Parlare di trattative non è corretto, perché sminuisce il un gruppo che ha fatto molto bene. Danilo? Un giocatore importante che vive una situazione complicata ma siamo concentrati su noi stessi. Parlarne adesso lo trovo un po’ sgradevole”.

Scudetto obiettivo possibile?

“La squadra va migliorata, cercheremo di farlo ma parlarne ora non è funzionale perché abbiamo una squadra che è prima in classifica e contiamo su tutti i giocatori disponibili. Poi restiamo vigili sulla situazione”.

Si può migliorare questa squadra?

“La competizione è fondamentale, ti fa allenare meglio e ti rende più vivo, è una parte strutturale. Ci sono giocatori che hanno giocato meno, le rotazioni sono più complicate non avendo coppe. C’è qualcuno che è meno contento, possiamo anche assecondare le loro richieste ma solo se questo sarà funzionale”.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli: FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Parisi; Beltran, Sottil; Kean.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola.